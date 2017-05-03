أمريكا والصين تبحثان ردا أشد من مجلس الأمن على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكر دبلوماسيون، أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الصين بشأن رد محتمل أشد لمجلس الأمن، على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر لصواريخ باليستية وهو ما يدينه المجلس عادة في بيانات.

وقالت كوريا الجنوبية إن بيونج يانج كثفت العام الماضي اختباراتها الصاروخية إذ أطلقت عشرات الأنواع المختلفة من الصواريخ، وكانت أحدث تجاربها الجمعة الماضية -بعد إجتماع لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية وعلى رأسه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون-، وباءت التجربة بالفشل.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة: «الإجراءات التراكمية التي اتخذتها كوريا الشمالية منذ آخر تجاربها النووية تجبرنا على بحث سلسلة من التدابير للضغط عليها».

وتابع «كما قال الوزير تيلرسون العمل المعتاد ليس خيارًا. نستعرض خيارات للرد على سلسلة الاستفزازات هذه مع زملائنا في مجلس الأمن».