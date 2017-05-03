العدل تقدم استشارات مجانية للنساء حول قضايا الخلع والحضانة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجهت وزارة العدل، النساء المسنات واللائي يجهلن بعض القوانين المتعلقة بالقضايا كالخلع والطلاق والعضل والحضانة وغيرها، مراجعة مكاتب المساندة النسوية للحصول على استشارات مجانية.

وقالت مصادر، إن أسئلة القسم النسائي متعلقة بقضايا الحضانة والنفقة وسفر الطفل المحضون، موضحين أن الخطوة تأتي بعد رصد قضايا تستغرق وقتاً طويلاً بسبب جهل المدعية في كتابة دعواها أو عدم معرفة اختصاص المحاكم، بالإضافة إلى شكاوى نساء من عدم قدرتهن على الاستعانة بمحامين لأسباب مادية.