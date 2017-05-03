بالفيديو.. وافد يتنكر بزي المرأة بهدف التسول في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وافد يتنكر بزي المرأة بهدف التسول في خميس مشيط
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر رجلا يتنكر بزي امرأة بارتدائه «النقاب»، بهدف التسول في أحد شوارع خميس مشيط .
وبين الفيديو، الشخص وهو محتجز داخل سيارة أحد المواطنين، بعد القبض عليه من قبل عدد من الشباب، محاولين إجباره على خلع النقاب والكشف عن هويته، وأدعى النشطاء أنه وافد عربي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24750 ] نشر منذ 1 ساعة
اعقب ياالخسيس ..
.. ارفسوا في بطنه حتى تهتري مصارينه ، لا بارك الله فيك ياالنصاب …
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15283 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا مصري للأسف
أنتشرت المقاطع وصورة وصورة هوية
مع الأسم كامل
ويستاهل ماجاه
هذا جاي البلد يترزق الله ولا يتسربت😠
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9978 ] نشر منذ 58 دقيقة
شفت المقطع يقولون مصري