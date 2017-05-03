بالفيديو.. وافد يتنكر بزي المرأة بهدف التسول في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر رجلا يتنكر بزي امرأة بارتدائه «النقاب»، بهدف التسول في أحد شوارع خميس مشيط .

وبين الفيديو، الشخص وهو محتجز داخل سيارة أحد المواطنين، بعد القبض عليه من قبل عدد من الشباب، محاولين إجباره على خلع النقاب والكشف عن هويته، وأدعى النشطاء أنه وافد عربي.