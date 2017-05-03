أمانة الرياض تنذر مشاغل الحمامات والمساج المغربي بالإغلاق الفوري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنذرت أمانة منطقة الرياض، مالكات المشاغل النسائية التي تقدم خدمة الحمام والمساج المغربي بالعاصمة الرياض، بالإغلاق الفوري، وضرورة اقتصار النشاط فقط على التزيين والخياطة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحت لهن لتصحيح الأوضاع.

وقالت مصادر، إن قرار الإنذار بالغلق جاء ردا على بعض المخالفات والشكاوى على بعض المشاغل، وليس بسبب انتهاء المهلة التي منحت لها بالفصل وتصحيح الأوضاع.

فيما أكدت مالكة أحد المشاغل أنها التقت برفقة عدد من مالكات المشاغل وكيل وزارة الشؤون البلدية المكلف إبراهيم الجهني الذي أكد لهن أن الموضوع خارج عن إرادتهم، مضيفة أنه أوضح لهن أن ملف المشاغل رفع إلى وزارة الداخلية التي وافقت على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وهي التي أمرت بالإغلاق، مشيرة إلى أنه وعدهن برفع شكواهن للمعنيين، وفقا لصحيفة عكاظ.