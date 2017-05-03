قناة إيرانية تعلق على لقاء ولي ولي العهد: «بصق في وجه إيران» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، إن إحدى القنوات الإيرانية علقت على اللقاء التلفزيوني الذي أجراه مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أنه لا توجد نية للحوار مع إيران، لانه لا يمكن الحوار مع دولة تسعى لنشر مذهبها في كل العالم الإسلامي تحت شعار ظهور المهدي المنتظر.

وأوضح سعود القحطاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قناة Press Tv الإيرانية تقول إن محمد بن سلمان بصق في وجه إيران وتطالب بتحرير مكة والمدينة»، مضيفا: «واضح أن لقاء محمد بن سلمان أوجعهم للغاية».

