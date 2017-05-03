قناة إيرانية تعلق على لقاء ولي ولي العهد: «بصق في وجه إيران» - صحيفة صدى الالكترونية

قناة إيرانية تعلق على لقاء ولي ولي العهد: «بصق في وجه إيران»
قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، إن إحدى القنوات الإيرانية علقت على اللقاء التلفزيوني الذي أجراه مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أنه لا توجد نية للحوار مع إيران، لانه لا يمكن الحوار مع دولة تسعى لنشر مذهبها في كل العالم الإسلامي تحت شعار ظهور المهدي المنتظر.
وأوضح سعود القحطاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قناة Press Tv الإيرانية تقول إن محمد بن سلمان بصق في وجه إيران وتطالب بتحرير مكة والمدينة»، مضيفا: «واضح أن لقاء محمد بن سلمان أوجعهم للغاية».
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9978 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان لقاء ممتاز مع الامير محمد اوضح الكثير من الخطط المدروسه التي سيرى المواطن ايجابيتها قريبا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24750 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون البصق والذرق ( اكرمكم الله ) ..
.. اما مكه والمدينه في أيادٍ أمينه ، ولن تمسها أيادي الملالي النجسه المهينه …
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15283 ] نشر منذ 55 دقيقة
الأمير محمدبن سلمان وضح كل شي البارح
الله يبيض وجهه
أمام المواطنين
وخلى المواطنين مطلعين على جميع الأمور
الله يوفقه ويجعله لنا ذخر..
ابو حالد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 44 دقيقة
لهم الشرف انة طويل العمر يبصق في وجهم ,
هذا ولد سلمان يابن المتعه
احمد الله
ابوعبدالله الخالدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
أولاً ماشاء الله تبارك الله على سمو ولي ولي العهد دائم متفاءل ومبشر بالخير وافكار اقتصادية متطورة
نسأل الله ان يحفظ بلادنا من كل سوء وان يحفظ لنا الأمن والإيمان وان يحفظ ولي امرنا خادم الحرمين وولي العهد مهندس الأمن وولي ولي العهد مهندس الاقتصاد وان يحفظ علمائنا
ثانياً ايران الصفوية المعادية والحاقدة على الاسلام والمسلمين لن تعلوا وبأذن لله هي بنزول وخزي وانهزام وقريباً ستطرد من بلاد المسلمين .