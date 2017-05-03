الأمير مشعل بن ماجد يكرم الفائزين والفائزات بجائزة جدة للمعلم المتميز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز، مساء أمس الثلاثاء، حفل أهالي جدة لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة جدة للمعلم المتميز الخامسة تحت شعار «كلنا نقدرك»، المقام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

حضر الحفل، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ووزير التعليم ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

ودشن الأمير مشعل، معرض مشاريع المعلمين والمعلمات المتميزة، مستمعا إلى شرح حول مشاريعهم التي تقدموا للمنافسة بها من خلال الجائزة والتي اتسمت بروح الإبداع والجهد القيم والعطاء المتميز.

وألقى الأمير مشعل بن ماجد كلمة بهذه المناسبة عبر خلالها عن اعتزازه بهذه الفكرة العبقرية، التي تزداد رسوخا وتألقا ونجاحا عاما بعد عام مبرزا النهضةُ المباركة التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على إعطاء الأولوية لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية تعليما وتدريبا وابتعاثا من منطلق الحقيقة الراسخة.

وقال الأمير مشعل: «خلال هذه المنظومة المتكاملة كان ولا يزال للمعلم دورُه الأساسي والمحور في تحقيق التطلعات في مختلف المجالات من خلال جهوده في إعداد الكادر الوطني في أهم المراحل وأكثرها تأثيراً ، وهي مراحل رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ، باعتبارها نقطة الانطلاق إلى المستويات الأعلى للنجاح والتفوق بالمرحلة الجامعية والدراسات العليا ومجالات البحث العلمي غير المحدودة ، مؤكداً أن دور المعلم حيويٌ ومحوري في إعداد الأجيال ثروة الحاضرِ ورصيد المستقبل».