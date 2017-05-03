المخلوع صالح يؤكد استحالة خروجه من اليمن برضاه - صحيفة صدى الالكترونية

المخلوع صالح يؤكد استحالة خروجه من اليمن برضاه
قال المخلوع علي عبدالله صالح، إنه على استعداد لاعتزال العمل السياسي والتخلي عن قيادة حزب المؤتمر الشعبي، مضيفا في كلمة له ألقاها في اجتماع تنظيمي مع أعضاء حزبه بالعاصمة صنعاء، أنه لا ينوي الخروج من اليمن إلا على ظهره مقتولا، مشددا على استحالة خروجه من اليمن برضاه.
يأتي ذلك بالتزامن مع اللقاء التلفزيوني لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدث فيه عن الوضع الحالي للمخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء، مشيرا إلى رفض المملكة عرضًا تقدم به نجل صالح قبل العمليات بأيام قليلة تتمثل في القضاء على الحوثيين من خلال قوات الحرس الجمهوري.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24734 ] نشر منذ 44 دقيقة
مقتولاً ، وفي مغارة ضبعه مقبوراً ، إن شاء الله ..
.. لكل أجلٍ كتاب …
alfahd42[ عدد التعليقات: 4170 ] نشر منذ 22 دقيقة
غصبا عنك يا معفن تخرج مخذول
سيف[ عدد التعليقات: 4434 ] نشر منذ 13 دقيقة
على عبدالله صالح استعد لان سيف سيف سيف الحق اصبح قريبا جدا لرقبتك .
عبدالقادر[ عدد التعليقات: 1943 ] نشر منذ 7 دقائق
اغبى رئيس شفته في حياتي ، هل تعلمون انه تعلم القراءة والكتابه بعد ما اصبح رئيس ، وبشق الانفس تعلم كيف يوقع التوقيع بعد ما اجمع المعلمين انهم فشلو في تعليمة .