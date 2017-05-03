المخلوع صالح يؤكد استحالة خروجه من اليمن برضاه - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال المخلوع علي عبدالله صالح، إنه على استعداد لاعتزال العمل السياسي والتخلي عن قيادة حزب المؤتمر الشعبي، مضيفا في كلمة له ألقاها في اجتماع تنظيمي مع أعضاء حزبه بالعاصمة صنعاء، أنه لا ينوي الخروج من اليمن إلا على ظهره مقتولا، مشددا على استحالة خروجه من اليمن برضاه.

يأتي ذلك بالتزامن مع اللقاء التلفزيوني لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدث فيه عن الوضع الحالي للمخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء، مشيرا إلى رفض المملكة عرضًا تقدم به نجل صالح قبل العمليات بأيام قليلة تتمثل في القضاء على الحوثيين من خلال قوات الحرس الجمهوري.