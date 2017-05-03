الصحة تكشف عن ضوابط للموظفين الراغبين في النقل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن 6 ضوابط لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين موظفيها الراغبين في النقل داخل قطاعات الجهة الصحية التي يعملون بها، أو بين مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.

ونصت الضوابط على أنه لن ينظر في الموافقات المشروطة بتوفير بديل وستعتبر موافقة من صاحب الصلاحية على النقل، كما ألزمت بتحديث معلومات الموظفين من خلال البوابة الإلكترونية، والحصول على رقم سري خاص بكل موظف، وإرفاق موافقة خطية من صاحب الصلاحية على النقل في الجهة التي يعمل بها الموظف بحسب النموذج الإلكتروني المرفق في البوابة الإلكترونية، ولن ينظر في الموافقات القديمة قبل تاريخ 1/6/1436هـ.

وشددت الضوابط على الالتزام بإدراج تقييم الأداء الوظيفي لجميع الموظفين عن طريق نظام شؤون الموظفين من قبل إدارة شؤون الموظفين، موضحة أن أصحاب الصلاحية الذين سيتم اعتماد توقيعهم على نماذج النقل هم: «موظفو المديرية: مساعد المدير العام ومديرو الإدارات المرتبطة بالمدير العام، موظفو المستشفيات: مديرو المستشفيات، موظفو المستشفيات خارج المدينة والمراكز التابعة لها: مديرو المستشفيات، موظفو القطاعات والمراكز الصحية داخل المدينة: مشرفو القطاعات الصحية»، وفقا لصحيفة مكة.