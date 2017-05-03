قوات سودانية إثيوبية تبدأ عمليات مشتركة على الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم (صدى):

بدأت قوات سودانية إثيوبية مشتركة عمليات على حدود البلدين عند ولاية سنار السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي، تستهدف الحد من جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

ووقفت القوة المشتركة من الجيش والأمن والإداريات على مخالفات وتعديات بمحمية الدندر السودانية، تشمل مراقبة عمليات الإتجار بالبشر والسرقات، إلى جانب رصد التوسع الزراعي والقطع الجائر للأشجار. وبحسب الأطراف السودانية والإثيوبية فإن طواف القوات المشتركة جاء ضمن تنفيذ توصيات مؤتمر “قلقو” الذي عقد بإقليم الأمهرا أخيرًا، الذي تم بموجبه تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والأمن والإداريات بكل من محلية الدندر بولاية سنار وشمال قندر بإقليم الأمهرا.