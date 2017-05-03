 بالفيديو.. مواطن يسخر بسبب خطأ لأمانة تبوك بشأن لافتة ممشى - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 3

    مايو

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بالفيديو.. مواطن يسخر بسبب خطأ لأمانة تبوك بشأن لافتة ممشى

بالفيديو.. مواطن يسخر بسبب خطأ لأمانة تبوك بشأن لافتة ممشى
محمود البلوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث فيه مواطن عن الأخطاء التي وقعت فيها الأمانة العامة لمنطقة تبوك بوضعها لافتة «ممشى للنساء والعوائل فقط» على ممشى الرجال.
وأظهر الفيديو المواطن وهو يتعجب من أخطاء الأمانة في تحديد الهدف من وضع اللافتة، قائلا: «إن اللافتة المخصصة للإناث بها خطأ لأنه معروف أن هذا المسار مخصص للرجال، مطالبا من بلدية تبوك أن يصححوا هذه اللافتة».

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4170 ] نشر منذ 2 ساعتين

اما يكون صحيح

[ عدد التعليقات: 13133 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههه صايبهم الحول

[ عدد التعليقات: 4434 ] نشر منذ 45 دقيقة

عادي عادي هههههههه.

[ عدد التعليقات: 24734 ] نشر منذ 39 دقيقة

هههههههههه

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 24 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههه
العمال وش دراهم بالعربي

[ عدد التعليقات: 4170 ] نشر منذ 15 دقيقة

صحيح العمال هم من يقوم بهذا

[ عدد التعليقات: 4170 ] نشر منذ 14 دقيقة

مثل التايلنديين كاتبين تمر برهي يعني تمر برحي مدري من اللي ترجم لهم

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