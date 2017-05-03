بالفيديو.. مواطن يسخر بسبب خطأ لأمانة تبوك بشأن لافتة ممشى - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث فيه مواطن عن الأخطاء التي وقعت فيها الأمانة العامة لمنطقة تبوك بوضعها لافتة «ممشى للنساء والعوائل فقط» على ممشى الرجال.

وأظهر الفيديو المواطن وهو يتعجب من أخطاء الأمانة في تحديد الهدف من وضع اللافتة، قائلا: «إن اللافتة المخصصة للإناث بها خطأ لأنه معروف أن هذا المسار مخصص للرجال، مطالبا من بلدية تبوك أن يصححوا هذه اللافتة».