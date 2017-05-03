بالفيديو.. الرياح تتلاعب بطائرة في الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة يحاول قائدها التغلب على تلاعب رياح عاتية بها، وتحاول تغيير مسارها.

وأظهر مقطع الفيديو الطائرة تلاعب الرياح بالطائرة التى كانت على ارتفاع نحو 40 ميلا بعد إقلاعها، وحاول قائد الطائرة السيطرة عليها ومنع تغيير مسارها، فيما لم يتضح لأي شركة تتبع الطائرة أو دولة الإقلاع.

