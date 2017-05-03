بالفيديو.. «القحطاني» يكشف عن وثيقة للملك عبدالعزيز بشأن اكتتاب «أرامكو» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، عن مقطع فيديو لنائب رئيس الحرس الوطني المساعد الأسبق الشيخ عبدالعزيز التويجري، يتحدث فيه عن وثيقة تحوي توجيها للملك عبدالعزيز – رحمه الله – عن اكتتاب أرامكو.

ونشر القحطاني، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، الذي يظهر الشيخ عبدالعزيز التويجري ـ رحمه الله ـ وهو يقول إنه نشر وثيقة لم تكن موجودة هي عبارة عن تعميم من الملك عبدالعزيز عندما بدأ اكتشاف البترول حيث كتب الوثيقة وعممها في المملكة، قال فيها إن الأرض مليئة بالبترول، وإنه اتفق مع شركة للتنقيب عن البترول ويرغب في طرح نصيب المملكة في مساهمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الملك عبدالعزيز دعا المواطنين للمساهمة في الثروة البترولية لكن لم يستجب لها أحد.