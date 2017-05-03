سفير المملكة بالقاهرة يبحث مع وزير الطيران المصري التعاون المشترك - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

التقى سفير المملكة بمصر السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، بوزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، أمس الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستعرض وزير الطيران المصري خلال لقائه مع السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الطيران المدني المختلفة والتنسيق بشأن توفير كل وسائل الراحة للمعتمرين والحجاج.