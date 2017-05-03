هبوط أسهم أبل بعد الانخفاض المفاجىء في مبيعات آيفون - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات (صدى):

أعلنت أبل الليلة، عن انخفاضًا مفاجئًا في مبيعاتها من هواتف آيفون في الربع الثاني من عامها المالي وهو ما دفع سهمها للتراجع 2.1% إلى 144.37 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.

وقالت الشركة، إنها باعت 50.76 مليون هاتف آيفون في الأشهر الثلاثة حتى أول أبريل انخفاضًا من 51.19 مليون هاتف قبل عام، وكان محللون توقعوا في المتوسط مبيعات من هاتف آيفون قدرها 52.27 مليون.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في مبيعات الوحدة فإن ايرادات آيفون ارتفعت 1.2% في الربع الثاني مدعومة بارتفاع متوسط سعر البيع. وزاد صافي دخل الشركة في الربع الثاني من عامها المالي إلى 11.03 مليار دولار أو 2.10 دولار للسهم مقارنة مع 10.52 مليار دولار أو 1.90 دولار للسهم قبل عام، وكان المحللون توقعوا في المتوسط 2.02 دولار للسهم.

وزادت الايرادات 4.6% إلى 52.90 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 53.02 مليار دولار.