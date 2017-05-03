مقتل شرطيين عراقيين في تفجيرين انتحاريين بالأنبار - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل شرطيان عراقيان، مساء أمس الثلاثاء، إثر تفجيرين انتحاريين قرب مقر للشرطة جنوبي مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار.

وقال النقيب في شرطة الأنبار أحمد الدليمي إن «انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما عند قوة من الشرطة العراقية قرب مقر للفوج الخامس طوارئ التابع لشرطة المحافظة الواقع في منطقة الملعب جنوبي الرمادي»، مضيفا أن الهجوم أسفر عن «مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين فضلا عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح كانوا قريبين من مكان الحادث».

وأوضح الدليمي، أن «الانتحاريين تمكنا من التسلل الى مدينة الرمادي، وحاولا اقتحام مقر الفوج ولكن تم احباط مخططهم».