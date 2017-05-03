الجيش اليمني يسيطر على مواقع لميلشيا الحوثي في تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، على مواقع استراتيجية لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف العربي تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال «العمري ، وحوزان» في مديرية ذوباب غربي تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، موضحة سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية تابعة لها.

وأوضح البيان أن معارك أخرى دارت بين قوات الجيش والميليشيات في مديرية مقبنة بالجبهة الغربية لمدينة تعز وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات بينهم قيادي.