بالصوت.. «حميدان التركي» يوجه رسالة لوالدته بعد تأجيل قرار الإفراج عنه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أرسل المعتقل السعودي في أمريكا حميدان التركي، رسالة صوتية إلى والدته يطمئنها فيها على نفسه، بعد قرار المحكمة بتأجيل النظر في قرار الإفراج المشروط عنه.

وقال التركي في، رسالته التي نشرها نجله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «السلام عليكم يا أمي يا حبي الله يجزاك خير، ما بعد قررولي شيء يا عمري، الله يعافيك».

وكان حميدان التركي يقضي عقوبة الحبس في أمريكا منذ يونيو عام 2005، بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.