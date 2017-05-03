بالفيديو.. طالب يتصل بوالدته على الهواء ليبشرها بتخرجه من كلية الصيدلة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

قام الطالب مبارك العميريني، بالاتصال بوالدته خلال حفل التخرج الذي أقامته جامعة القصيم والذي بث على الهواء مباشرة على قناة “عين” التعليمية، ليبشرها بتخرجه من كلية الصيدلة.

وفاجأ الطالب مبارك، الحضور بالاتصال بوالدته على منصة التكريم، لتشاركه الاحتفال بتخرجه، قائلا: «أبشرك يا أمة.. تحقق الحلم.. تخرجت دكتور»، وعبرت الوالدة عن سعادتها بولدها متمنية التوفيق له ولزملائه، وقدمت التهنئة لكل أم تخرج ابنها.

كما قدم الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الذي رعى الحفل، التهنئة لأم مبارك بمناسبة تخرج ابنها، مشيرا إلى أنه تذكر بشعوره حينما كان طالبا وحينما كان والدا وحينما أصبح مسؤولا.