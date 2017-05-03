القرقاح ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد القحطاني - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

نقل محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، أمس الثلاثاء، تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف معيض محمد القحطاني، في مركز الغايل بتهامة قحطان.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .

وكان العريف معيض محمد القحطاني، استشهد مع عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، إثر سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن .