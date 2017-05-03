«الشريان» يروي كواليس اللقاء التلفزيوني مع الأمير محمد بن سلمان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

روى الإعلامي داود الشريان، كواليس اللقاء التلفزيوني الذي أجراه مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، وسياسة المملكة الداخلية والخارجية، و«رؤية 2030».

وأوضح الشريان أن مدة اللقاء المسجل 60 دقيقة تقريبا، وأن التوقف لم يتجاوز دقيقة واحدة، على غير العادة حيث أنه يسجل للمسؤولين 45 دقيقة وتوضع الإعلانات والفواصل ليكمل البث 60 دقيقة، مشيرا إلى أنه عُلم بموعد اللقاء قبل عقده بـ5 أيام، وبدأ في التحضير للأسئلة معتمدا على معرفته بما يريده الناس ومخزونه المعرفي نتيجة حضوره لقاءات ولي ولي العهد أثناء عمل رؤية 2030.

وأكد الشريان أن الأمير محمد بن سلمان تحداه في طرح الأسئلة، قائلا: «أنا ما أتدخل بالأسئلة.. اسأل اللي تبي وكلما تحديتني أزين»، مشددا على أنه كان من أسهل الضيوف الذين حاورهم، عكس بعض الوزراء الذين كانوا يستفسرون منه عن محتوى الأسئلة قبل إجراء اللقاء معهم.

وقال الشريان إن ولي ولي العهد طمأن السعوديين بحديثه المفصل عن قضيتي الإسكان والأوضاع في اليمن وإمكانية القضاء على الحوثيين، مضيفا أنه لفت انتباهه بمواصلته الحديث دون توقف وإلمامه واستيعابه للقضايا، وتهدئته من روع الناس وجوابه بوضوح عن النظام الإيراني وسياساته.