بالصور.. الجبير وتيلرسون يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، جلسة مباحثات ثنائية وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أمس الثلاثاء.

وبحث الجبير خلال لقائه مع تيلرسون، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم، كما رحب وزير الخارجية الأمريكي بضيفه والوفد المرافق «مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان».