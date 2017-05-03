«أبومازن» يتمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وذلك عشية لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الفلسطيني: «موقفنا الأساسي هو أننا نطالب بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبدون ذلك لن نقبل أي حل.. لا بديل لهذا الحل، لا بديل على الإطلاق، هناك من يتحدث عن الدولة الواحدة وهي التي تترجم بأحد حلين إما التمييز العنصري أو نموذج جنوب افريقيا وهو ما يمارس علينا الآن، فما تريده إسرائيل هو دولة بنظامين، نظام ديمقراطي لهم ونظام لا ديمقراطي لنا، والحل الآخر هو الدولة الديمقراطية وهذا لا أعتقد أن الإسرائيليين يمكن أن يقبلوا به أو يمكن أن يرضوا به».

وأكد الرئيس الفلسطيني أن «دولة مستقلة في غزة مرفوضة ودولة فلسطينية بدون غزة مرفوضة، فالدولة الفلسطينية التي نراها هي التي على حدود 1967 بمعنى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وبدون ذلك نحن لا نسعى إلى استقلال هش أو شكلي بدون هذا الكيان الذي نسعى إليه».