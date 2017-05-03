 مقتل 4 من الدفاع المدني السوري إثر استهداف سيارة إسعاف بدرعا - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل 4 من الدفاع المدني السوري إثر استهداف سيارة إسعاف بدرعا

مقتل 4 من الدفاع المدني السوري إثر استهداف سيارة إسعاف بدرعا
دمشق(صدى):

توفي 4 أشخاص من طاقم الدفاع المدني السوري بينهم رئيس الدفاع المدني في بصر الحرير فادي عرسان طرشان، أمس الثلاثاء، إثر استهداف سيارة إسعاف كانوا يستقلونها، خلال توجههم لإنقاذ سيارة أخرى تم استهدافها أيضا بمواد متفجرة، في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وقال أحد ممثلي الدفاع المدني في درعا، إن «4 من طاقم المنظمة قتلوا بانفجار قنبلة زرعت على قارعة الطريق، أثناء مرور سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها خلال انتقالهم من مدينة بصر الحرير إلى بلدة ناحتة في درعا».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4120 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يرحم حالكم ويهلك بشار النعجه

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