 وزير الخارجية يلتقي أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب في «الكونجرس الأمريكي» - صحيفة صدى الالكترونية

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وزير الخارجية يلتقي أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب في «الكونجرس الأمريكي»

وزير الخارجية يلتقي أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب في «الكونجرس الأمريكي»
نايف السالم(صدى):

اجتمع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أثناء زيارته للكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء.

وحضر اللقاءت كلا من السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ ونائبه السيناتور جاك ريد، والسيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والنائب ماك ثرونبيري رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب، وذلك بحضور قائد القوات الجوية الملكية المكلف اللواء طيار ركن محمد العتيبي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في أمريكا سامي السدحان، والملحق العسكري بالسفارة العميد طيار ركن يوسف الحربي.

 


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