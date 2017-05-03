صندوق النقد الدولي يشيد بـ«رؤية المملكة 2030» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بـ«رؤية المملكة 2030»، واصفا إياها بالخطة الواعدة، موضحا أنها خطة طموحة.

وأكد أزعور، خلال لقاء صحفي مع CNN بالعربية، أن الوقت مناسب الآن لإنهاء دول الخليج دعمها لأسعار الوقود، موضحا أن الإجراءات الاقتصادية موزعة على المقيمين من مواطنين ووافدين.

وذكر أزعور، أن «رؤية المملكة 2030» تضم مجموعة من البرامج، يضاف إليها برنامج التوازن المالي حتى عام 2020، على أن هناك مسارين صحيحين، الأول تخفيض العجز لتقليص العبء على مالية الدولة، والثاني تنويع الاقتصاد من خلال برامج أساسية لتوسيع قاعدة النمو ولخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن عملية التصحيح المالي في دول الخليج تتم من خلال تقليص النفقات، خاصة في مجالي دعم الوقود والطاقة من جهة، والتقليص التدريجي لكلفة القطاع العام من جهة أخرى.