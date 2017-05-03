تأجيل النظر في قرار الإفراج المشروط عن التركي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجلت اللجنة الموكلة بالنظر في قرار الإفراج المشروط عن السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي، النطق بقرارها لوقت آخر ببعد ساعات من ترقب صدور القرار.

وقال تركي حميدان التركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله على كل حال اتلفت اعصابنا شوقا لقرار الافراج.. تأجيل القرار مخيف ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار»، موضحا أن اللجنة قررت تأجيل النظر في الإفراج المشروط لمدة عامين، وقد تحيل ملف القضية إلى لجنة أعلى تتكون من سبعة أعضاء، وأن اللجنة إذا قررت الإحالة إلى اللجنة الأعلى فقد يعاد النظر في القضية خلال الفترة القادمة.