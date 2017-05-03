تأجيل النظر في قرار الإفراج المشروط عن التركي - صحيفة صدى الالكترونية

تأجيل النظر في قرار الإفراج المشروط عن التركي
أجلت اللجنة الموكلة بالنظر في قرار الإفراج المشروط عن السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي، النطق بقرارها لوقت آخر ببعد ساعات من ترقب صدور القرار.
وقال تركي حميدان التركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله على كل حال اتلفت اعصابنا شوقا لقرار الافراج.. تأجيل القرار مخيف ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار»، موضحا أن اللجنة قررت تأجيل النظر في الإفراج المشروط لمدة عامين، وقد تحيل ملف القضية إلى لجنة أعلى تتكون من سبعة أعضاء، وأن اللجنة إذا قررت الإحالة إلى اللجنة الأعلى فقد يعاد النظر في القضية خلال الفترة القادمة.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 1 ساعة
😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
alfahd42[ عدد التعليقات: 4120 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفرج همه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13709 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اني اسئلك باسم الاعظم الذي اذا دُعيت به اجبت واذا سُؤلت به اعطيت. ان تجعل له فرجاً ومخرجا يارب العالمين. لا إله الا الله. فقد عامين. نفس الكلام. حسبنا الله وكفى
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 57 دقيقة
كل مره يأجلون ويتلاعبون بأعصابه واعصاب اهله الله يلعنهمممممم 😠😠😠😠😠
alfahd42[ عدد التعليقات: 4120 ] نشر منذ 56 دقيقة
امين الله يجزاك خير يالست محرومه جعلك ماتنحرمين من الخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 4120 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يعينهم ويفرج همهم
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 37 دقيقة
يااارب 💐🍂
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يخارجه ويفرح اهله به ويجمع شملهم يارب ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 12 دقيقة
لو كان امريكي كان قامة الدنيا واقعدة لين يطلعونه ..لكن حال العرب دايم كذا مامعنى الا الصبر وقولة يارب ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 4120 ] نشر منذ 9 دقائق
يامرحبا ياسعيد مكني بشر عن حالك وربعك عساكم بخير
افتقدنا وجودك فتره
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 6 دقائق
ضضاع عمره وهو مسجون ظلم