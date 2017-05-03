بالفيديو.. مأساة مواطن مع بنك باعه فيلا تصدعت بعد شهور ويهدده بالسجن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

الشقوق تملأ الحوائط وآثار الزمن يبدو جليا على أطلال فيلا تبدو من أجزائها المتهدلة والمتناثرة كأنها بنيت في الزمن الغابر لكن تمتلئ النفس حسرة حين يبدأ صاحب المقطع الذي بين أيدينا في سرد مأساته بنفسه وكيف وصل به الحال أن بات مهددا بالسجن من أحد البنوك التي تطارده لكي يتنازل عن القضايا التي رفعها ضده ليسترد حقه المسلوب.

أظهر مقطع الفيديو الخراب الذي حل بالفيلا التي قام شقيقان بشرائها ولكن لم يمض سوى ستة شهور حتى أصابها التصدع فاتصل أحدهم بالمالك الأصلى الذي تبرأ من الفيلا وأخبره أنه قام بالبيع ولا يتحمل أي نتيجة.

وأضاف أنه قام بالاتصال بالبنك الذي لم يتعاطف مع الحالة المأساوية التي أصابته ولم يهتم سوى بأمواله وحين قام برفع دعوى لاسترداد حقه نال ما لا يتحمله إنسان حتى يرضخ ويقوم بالتنازل عن القضية فيقوم باقتصاص الراتب كل شهر وأي هللة يقوم بسحبها من البنك فور وصولوها ولم يتبق له شيء وهو منذ ثلاثة شهور ولم يدخل بيته أي راتب.

وأكمل أنه راجع مؤسسة النقد وهيئة المنازعات لكنه لم ينل حقه حتى الأن ويأمل خيرا فيمن يشاهد مقطع الفيديو ويساعده لعل الحق المسلوب يعود لصاحبه.