رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري لـ«صدى»: حديث الأمير محمد بن سلمان يؤسس لمرحلة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز محمود(صدى):

أيد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري حديث صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين هي هدف دائم للجماعة لأنها ركيزة العمل العربي المشترك.

وأكد: أعتقد أننا أمام ملمح جديد للعلاقات يرتفع ويسمو على أي اختلاف تكتيكي في وجهات النظر .

وأضاف السفير العرابي أنه حديث يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات وارتباط استراتيجي مستقبلي.