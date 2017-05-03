 هيئة كبار العلماء تنشر صورة للقيادة تعليقا على لقاء ولي ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

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هيئة كبار العلماء تنشر صورة للقيادة تعليقا على لقاء ولي ولي العهد

هيئة كبار العلماء تنشر صورة للقيادة تعليقا على لقاء ولي ولي العهد
نايف السالم(صدى):

نشرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، وبصحبته ولي العهد وولي ولي العهد، حفظهم الله، تعليقا على لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في برنامج الثامنة مع الإعلامي داود الشريان .

وقالت الهيئة: ” وفق الله سموه لما يحب ويرضى.. نثق في حكمة ورؤية ولاة الأمر، ونسأل الله لهم السداد والتوفيق ” .

وكان سمو ولي ولي العهد قد تحدث في اللقاء عن الكثير من الملفات المحلية والإقليمية والدولية وعلاقات المملكة ، ورؤية السعودية 2030، وعددا من الملفات والاسئلة التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي .


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