ايقاف ستروتمان لاعب روما مباراتين - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف كيفن ستروتمان لاعب وسط روما لمباراتين بسبب ادعاء السقوط في خسارة فريقه 3-1 أمام لاتسيو في قمة العاصمة.

واحتسب الحكم دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد سقوط اللاعب الهولندي البالغ عمره 27 عاما داخل منطقة الجزاء لكنه عوقب بأثر رجعي بعد أن أظهرت الاعادة التلفزيونية أن لاعب لاتسيو لم يلمسه.

ويحتل روما المركز الثاني في الترتيب بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس لكنه يتقدم بنقطة واحدة على نابولي صاحب المركز الثالث.