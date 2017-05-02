 مقتل قيادي حوثي خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل قيادي حوثي خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز

مقتل قيادي حوثي خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز
فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني، مقتل قيادي حوثي ، خلال اشتباكات بمحافظة تعز اليمنية.

ونشر المركز الإعلامي لقيادة تعز، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدوينة جاء فيها : “ القيادي الميداني في الميليشيات أبو محمد الوصابي قتل بمواجهات مع الجيش الوطني في جبهة الضباب غربي المدينة ” .

وكانت معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في محيط جبل المجعلة بجبهة مقبنة غربي تعز؛ “ تمكن خلالها رجال الجيش الوطني اليمني من كسر الهجوم وإجبار عناصر الميليشيات على التراجع والانسحاب ” .


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