مقتل قيادي حوثي خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني، مقتل قيادي حوثي ، خلال اشتباكات بمحافظة تعز اليمنية.

ونشر المركز الإعلامي لقيادة تعز، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدوينة جاء فيها : “ القيادي الميداني في الميليشيات أبو محمد الوصابي قتل بمواجهات مع الجيش الوطني في جبهة الضباب غربي المدينة ” .

وكانت معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في محيط جبل المجعلة بجبهة مقبنة غربي تعز؛ “ تمكن خلالها رجال الجيش الوطني اليمني من كسر الهجوم وإجبار عناصر الميليشيات على التراجع والانسحاب ” .