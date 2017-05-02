الأميرة دينا مرعد تتسلم «شهادة الدكتوراه الفخرية» - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

تسلمت الأميرة دينا مرعد، الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ( UICC )، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة يريفان الطبية في أرمينيا، تقديرا لجهودها في مكافحة مرض السرطان على المستوى الإقليمي والعالمي.

وجاء التكريم ضمن مشاركة الأميرة دينا مرعد في مؤتمر ” الناجين من السرطان ” ، الذي نظمته جامعة يريفان الطبية وجمعية يريفان للأورام، حيث ألقت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أوضحت فيها استعداد الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لتقديم الدعم لمكافحة مرض السرطان، لافتة إلى أهمية تعاون الجميع في هذا الخصوص.