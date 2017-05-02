 شاهد .. نجوم «الزيتون» القدامى في صورة متداولة عمرها 36 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

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شاهد .. نجوم «الزيتون» القدامى في صورة متداولة عمرها 36 عاماً

شاهد .. نجوم «الزيتون» القدامى في صورة متداولة عمرها 36 عاماً
صالح بن دايل(صدى):

تداول نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بـ ” بلقرن ” صورة قديمة ضمت عدداً من نجوم قدم الزيتون القدامى .

وذكر مصدر لـ ” صدى الإلكترونية ” أن الصورة المتداولة أُلتقطت عام 1402 هـ ، في دورة تنشيطية لكرة القدم نظّمها نادي الزيتون بسبت العلايا آنذاك على الملعب ” الترابي ” المحاذي للشارع العام .

ويظهر في الصورة المتداولة من اليمين ” وقوفاً  ” : منصور فايز ، وحسن صويلح ، وحامد سعد ، ومحمد علي ، وعبدالله عون ، وسعيد رزاح ، وعثمان عبدالرحمن ، ومحمد عبدالرحمن ، وعلي عايض ، وعبدالله عبدالخالق .

بينما من اليمين ” جلوساً  ” : علي أبو مشعل ، وسعيد فايز مدرب الناشئين والشباب حالياً ، وعبدالله عثمان ، ومنصور علي ، وعلي شباب ، ومحمد سعيد ، وعلي عثمان ، وعبدالله شباب .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13117 ] نشر منذ 4 دقائق

نادي الزيتون😆😂😂😂😂
وماكان فية نادي الجبنة والمربى😄

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