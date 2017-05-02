شاهد .. نجوم «الزيتون» القدامى في صورة متداولة عمرها 36 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

صالح بن دايل(صدى):

تداول نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بـ ” بلقرن ” صورة قديمة ضمت عدداً من نجوم قدم الزيتون القدامى .

وذكر مصدر لـ ” صدى الإلكترونية ” أن الصورة المتداولة أُلتقطت عام 1402 هـ ، في دورة تنشيطية لكرة القدم نظّمها نادي الزيتون بسبت العلايا آنذاك على الملعب ” الترابي ” المحاذي للشارع العام .

ويظهر في الصورة المتداولة من اليمين ” وقوفاً ” : منصور فايز ، وحسن صويلح ، وحامد سعد ، ومحمد علي ، وعبدالله عون ، وسعيد رزاح ، وعثمان عبدالرحمن ، ومحمد عبدالرحمن ، وعلي عايض ، وعبدالله عبدالخالق .

بينما من اليمين ” جلوساً ” : علي أبو مشعل ، وسعيد فايز مدرب الناشئين والشباب حالياً ، وعبدالله عثمان ، ومنصور علي ، وعلي شباب ، ومحمد سعيد ، وعلي عثمان ، وعبدالله شباب .