«الحوار المجتمعي» برنامج تدريبي في مكتب الاشراف بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نظم مكتب الاشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتنسيق مع مشروع نسيج التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البرنامج التدريبي ” الحوار المجتمعي ” الذي قدمته المدربة مريم القحطاني واستهدف 21 موظفة من منسوبات مكتب الإشراف .

وقد اشتمل البرنامج على مجموعة من المحاور مثل مفهوم الحوار المجتمعي ومهارات التواصل الايجابي بين افراد المجتمع والأثر الحضاري للحوار المجتمعي على الفرد والمجتمع والتمييز بين الممارسات الايجابية والسلبية في الحوار المجتمعي إضافةً الى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر وبأساليب مختلفة لجعل الحوار اسلوب حياة وعمل ، كما اشتمل البرنامج في نهايته على ورشة عمل متعلقة بالموضوع لمساعدة المتدربات على تنمية قدراتهن في التفاعل الايجابي مع الآخر وتعزيز العلاقة به.وأُختتمت الورشة بعرض التوصيات والمقترحات وتسليم شهادات الحضور للمتدربات من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .

وقد اوضحت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بمنطقة الرياض ؛ هيلة المكيرش ان الهدف من تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يتمثل في اعداد وتأهيل موظفات المكتب لإكسابهن المهارات اللازمة في تعزيزالانتماء الوطني ونشر ثقافة الحوار المجتمعي باعتباره جزء مهم من الحوار الوطني .