رئيس الأمن الوطني الكويتي يلتقي مع مسؤول أمني أوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

التقي رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، مع رئيس اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي والتر ستيفنز والوفد المرافق له، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكر جهاز الأمن الوطني – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن الجانبين بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما القضايا التي تشهدها المنطقة.