بالصور.. أجمل 10 سعوديات اقتحمن مجال الشهرة والإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الشهري(صدى):

نشر موقع «بيوتي أرواند»، تقريرا حول أجمل وأشهر 10 نساء سعوديات، اللائي استطعن أن يغيرن النظرة النمطية عن المرأة السعودية المختفية خلف النقاب ، ولمعت كل واحدة في مجالها .

وجاءت القائمة كالتالي:

1- أميرة الطويل العصيمي العتيبي

وهي سيدة أعمال سعودية ولدت في مدينة الدوادمي، في الرياض، تزوجت لفترة الوليد بن طلال قبل أن تنفصل عنه عام 2014.

2- منى أبو سليمان

أول مذيعة سعودية إعلامية تظهر على الفضائيات العربية، ونالت لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.

3- نرمين محسن

ممثلة سعودية بدأت التمثيل عام 2010 مع الفنان السوري ياسر العظمة في مسلسل مرايا 2010.

4- سها نويلاتي



إعلامية سعودية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.

5- نادين البدير



ابنة رجل الأعمال سليمان البدير، قدمت عددا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية، كما تهتم بقضايا الليبرالية الاجتماعية والسياسية وبقضايا النساء في المجتمعات العربية والتحديات التي تواجههن.

6- هبة جمال

كانت تعمل مصممة للأزياء، وظهرت في برامج نسائية مصممة أزياء، لكن حضورها شجع قنوات خليجية على منحها فرصة تقديم برامج.

7- ريم عبد الله

بدأت التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007، ثم أدت عددا من الأدوار في أعمال فنية مختلفة.

8- حنان بكر يونس (وعد)

مغنية سعودية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، وأصبحت واحدة من أبرز فنانات الخليج، ودخلت عالم الأزياء والموضة.

9- وردة خان

ولدت في جدة لأب سعودي ، وأم باكستانية، تعيش في لندن، والدها رجل أعمال يعمل في بريطانيا. وكانت أول ممثلة سعودية تدخل عالم سينما “بوليوود” في فيلم “ ورقة العلامات ” (Marksheet)!

10- دينا الشهابي

ممثلة سعودية تعيش في الولايات المتحدة، ولدت في الرياض لكنها قضت معظم حياتها في دبي.