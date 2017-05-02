بالصور.. أجمل 10 سعوديات اقتحمن مجال الشهرة والإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أجمل 10 سعوديات اقتحمن مجال الشهرة والإعلام
نشر موقع «بيوتي أرواند»، تقريرا حول أجمل وأشهر 10 نساء سعوديات، اللائي استطعن أن يغيرن النظرة النمطية عن المرأة السعودية المختفية خلف النقاب ، ولمعت كل واحدة في مجالها .
وجاءت القائمة كالتالي:
1- أميرة الطويل العصيمي العتيبي
وهي سيدة أعمال سعودية ولدت في مدينة الدوادمي، في الرياض، تزوجت لفترة الوليد بن طلال قبل أن تنفصل عنه عام 2014.
2- منى أبو سليمان
أول مذيعة سعودية إعلامية تظهر على الفضائيات العربية، ونالت لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.
3- نرمين محسن
ممثلة سعودية بدأت التمثيل عام 2010 مع الفنان السوري ياسر العظمة في مسلسل مرايا 2010.
4- سها نويلاتي
إعلامية سعودية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.
5- نادين البدير
ابنة رجل الأعمال سليمان البدير، قدمت عددا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية، كما تهتم بقضايا الليبرالية الاجتماعية والسياسية وبقضايا النساء في المجتمعات العربية والتحديات التي تواجههن.
6- هبة جمال
كانت تعمل مصممة للأزياء، وظهرت في برامج نسائية مصممة أزياء، لكن حضورها شجع قنوات خليجية على منحها فرصة تقديم برامج.
7- ريم عبد الله
بدأت التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007، ثم أدت عددا من الأدوار في أعمال فنية مختلفة.
8- حنان بكر يونس (وعد)
مغنية سعودية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، وأصبحت واحدة من أبرز فنانات الخليج، ودخلت عالم الأزياء والموضة.
9- وردة خان
ولدت في جدة لأب سعودي ، وأم باكستانية، تعيش في لندن، والدها رجل أعمال يعمل في بريطانيا. وكانت أول ممثلة سعودية تدخل عالم سينما “بوليوود” في فيلم “ ورقة العلامات ” (Marksheet)!
10- دينا الشهابي
ممثلة سعودية تعيش في الولايات المتحدة، ولدت في الرياض لكنها قضت معظم حياتها في دبي.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🦋[ عدد التعليقات: 6603 ] نشر منذ 9 دقائق
اي قابلوني لو سعوديات ابا عن جد 😅😅 كلهم متسعودين وفوق هذا ماطبهم الجمال 😅😅
ا . ل . ب . ر . ن . س[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 9 دقائق
عليكم حركات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24721 ] نشر منذ 8 دقائق
ولا بقرش …….
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13117 ] نشر منذ 6 دقائق
يغيرن النظرة النمطية عن المرأة السعودية المختفية خلف النقاب كلام مردود عليك يااماني
والله المرأة المختفية خلف النقاب على قولتك
اجمل منهن مية مرة
المرأة ايش قيمتها بدون حشمتها وحياءها