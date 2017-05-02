الإعلامي المصري مصطفى بكري لـ«صدى»: الأمير محمد بن سلمان أصاب كبد الحقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز محمود(صدى):

أكد الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري لصحيفة «صدى» أن حديث صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على أن الإخوان سعوا ولا يزالوا يسعون للوقيعة بين المملكة ومصر هو كلام تسنده الوقائع والحقائق وأن حملة الإخوان كانت موجهة للعواصم الخارجية وإثارة البلبلة واختلاق الأزمات، وهو ما يعبر عن نفسه في كثير من التصريحات الكاذبة وكلام ولي ولي العهد أصاب كبد الحقيقة وأكد وعيه بالوقائع والحقائق من خلال الملعومات والاستنتاجات.

وأضاف بكري أن العلاقات المصرية السعودية راسخة بين شعبين وقيادتين يتميزان بالحكمة لما يحاك ضد المنطقة العربية من مؤامرات.