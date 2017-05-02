انطلاق ندوة " إحسان إنسان " لكسر حاجز صمت 400 مليون أصم بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق صباح غدٍ الأربعاء 3 مايو 2017م فعاليات ندوة ” إحسان إنسان ” ، والذي يهدف من خلال المشاركين والمتخصصين إلى استعراض أبرز التجارب والنجاحات وتسليط الضوء على الانجازات السعودية لدمج الصم وضعاف السمع بالمجتمع، وذلك في الساعة العاشرة في فندق نوفيتيل العنود بالرياض.

ويشارك في الندوة أ.د. صالح الرميح أستاذ علم الاجتماع وعضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، والاستاذ يعقوب الزير رئيس مبادرة ” إحسان إنسان ” ، والأستاذ علي الهزاني رئيس الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، والمهندس محمود الدرابيع المتخصص في تقنيات الصم وضعاف السمع، ويتطرق المتحدثين إلى التحديات التي تواجه الصم في المملكة والعالم، وابراز النجاحات والمبادرات التي قدمت لهم وأبرزها التطبيقات التقنية الموجهة لهذه الفئة.

وصرح الأستاذ يعقوب الزير ” رئيس مبادرة إحسان إنسان ” بأن مثل هذه الندوات تساعد بشكل كبير في تعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم في المملكة و400 مليون على مستوى العالم، وتأتي هذه المبادرة لحل مشكلة تواصلهم مع المجتمع واندماجهم من خلال تطبيق الكتروني يعتبر المشروع التقني والوطني الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم، لينطلق اليوم من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يختص بخدمة فئة الصم وضعاف السمع وذلك بتمكينهم من التواصل بسهولة مع محيطهم عبر محادثات فورية يمكن من خلالها تحويل لغة الإشارة إلى رسائل صوتية ومكتوبة بعدة لغات والعكس، وهو الأمر الذي نأمل بأن يكون فتحًا جديدًا ينطلق من بلادنا لخدمة ما يزيد على 400 مليون إنسان يعاني من الصمم وضعف السمع حول العالم.

الجدير بالذكر أن مبادرة إحسان إنسان تأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها.

وتعقد هذه الندوة في فندق نوفيتيل العنود بالرياض بحضور عدد من الجهات والمتخصصين في مجال الصم وضعاف السمع، وستتبع هذه الندوة عدد من المبادرات لخدمة هذه الفئة في مجتمعنا.