بالصور.. اغلاق 28 مغسلة و 17 صالون حلاقة مخالف بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

ضبطت إدارة الرقابة الصحية في أمانة تبوك، اليوم الثلاثاء، عددًا من المخالفات بالمغاسل و صوالين الحلاقة خلال حملة رقابية هذا الأسبوع..

و أنذرت ١٢٨ مغسلة وصالون حلاقة، وإغلقت ٢٨ مغسلة، و١٧ صالون حلاقة، وفرضت غرامات مالية بلغت ٤٣ ألف ريال.

وتمثلت المخالفات المضبوطة في استخدام المغاسل لأحواض تالفة ووجود أمواس مستخدمة في صوالين الحلاقة، إضافة لعدم وجود تراخيص وشهادات صحية.