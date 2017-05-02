باكستان تكذب مزاعم الهند بشأن التمثيل بجثتي جنديين هنديين - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

رفض الجيش الباكستاني ، مزاعم الهند بشأن انتهاك القوات الباكستينية لاتفاقية وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير وتشويه جثتي جنديين هنديين ، مطالبا الهند بتقديم دليل على هذه المزاعم .

جاء ذلك في اتصال أجراه مدير العمليات العسكرية بالجيش الباكستاني اليوم مع نظيره الهندي عبر الخط الساخن القائم بين الجيشين .

وأضاف أن الجيش الباكستاني يتحلى بمهنية عالية ولا يمكن أن يرتكب أعمال وحشية مثل التمثيل بجثث القتلى حتى ولو كانوا من عناصر الجيش الهندي.

يذكر أن الجيش الهندي، ذكر أمس الاثنين أن جنديين تابعين له قتلا في هجوم شنته القوات الباكستانية، وتم العثور على جثتيهما بعد تعرضهما للتمثيل بمنطقة جبال الهيملايا بين الهند وباكستان .