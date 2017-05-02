تعليم الرياض يحقق المركز الأول خليجيا في جائزة الشيخ حمدان بن راشد في دورتها التاسعة عشرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها التاسعة عشرة لفئة (المعلم فائق التميز ) ممثلة في المعلمة / لولوة بنت علي بن دهيم من مدرسة : (46) المتوسطة ، كذلك المركز الأول في فئة ( الطالب المتميز ) ممثلا في الطالب عبدالعزيز محمد السريع من مدرسة: ابن كثير الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم .

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع التهنئة للفائزين آملا أن يكون هذا الإنجاز حافزا للميدان للتميز .

من جهته أوضح المشرف على جوائز التميز بالإدارة الأستاذ حمد آل طالب أن ذلك يعكس عناية الإدارة بنشر ثقافة التميز وإيجاد بيوت الخبرة التربوية بالمنطقة وأضاف أن لدى الإدارة خطة متوسطة وبعيدة المدى لتوسيع وشمولية المشاركة في الجائزة ، تجسيدا للعمل المؤسسي بالمدارس وانسجاما مع توجه الوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية وبهذه المناسبة نبارك للفائزين وللأسرة التعليمية بالمنطقة للجهود الموفقة التي تبذل ولاتزال في الميدان التربوي متطلعين لتحقيق مزيدا من التفوق في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.