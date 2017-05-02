3 خيارات تحدد مصير حميدان التركي الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال تركي حميدان التركي أن جلسة والده ستنعقد في تمام الثامنة بتوقيت المملكة،مقدماً شكره لكل من ساهم في وسم والده ليصعد الى الترند العالمي من اجل الضغط على اللجنة الليلة.

و أوضح تركي أن هناك 3 خيارات أمام اللجنة ستحدد مصيروالده في السجون الأمريكية، يتمثل الأول في إطلاق سراح والده والثاني في التأجيل إلى جلسة قادمة أو رفض طلب الإفراج المشروط.