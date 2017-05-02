3 خيارات تحدد مصير حميدان التركي الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

3 خيارات تحدد مصير حميدان التركي الليلة
قال تركي حميدان التركي أن جلسة والده ستنعقد في تمام الثامنة بتوقيت المملكة،مقدماً شكره لكل من ساهم في وسم والده ليصعد الى الترند العالمي من اجل الضغط على اللجنة الليلة.
و أوضح تركي أن هناك 3 خيارات أمام اللجنة ستحدد مصيروالده في السجون الأمريكية، يتمثل الأول في إطلاق سراح والده والثاني في التأجيل إلى جلسة قادمة أو رفض طلب الإفراج المشروط.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24713 ] نشر منذ 18 دقيقة
ما نقول إلا الله يفك اسره وييسر امره ويفرج كربته ، وينتقم مِن مَن ظلمه .. آمين .