 3 خيارات تحدد مصير حميدان التركي الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

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3 خيارات تحدد مصير حميدان التركي الليلة

3 خيارات تحدد مصير حميدان التركي الليلة
عادل الحربي(صدى):

قال تركي حميدان التركي أن جلسة والده ستنعقد في تمام الثامنة بتوقيت المملكة،مقدماً شكره لكل من ساهم في وسم والده ليصعد الى الترند العالمي من اجل الضغط على اللجنة الليلة.

و أوضح تركي أن هناك 3 خيارات أمام اللجنة ستحدد مصيروالده في السجون الأمريكية، يتمثل الأول في إطلاق سراح والده والثاني في التأجيل إلى جلسة قادمة أو رفض طلب الإفراج المشروط.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24713 ] نشر منذ 18 دقيقة

ما نقول إلا الله يفك اسره وييسر امره ويفرج كربته ، وينتقم مِن مَن ظلمه .. آمين .

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