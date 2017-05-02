 الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في «اعادة الأمل» باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

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الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في «اعادة الأمل» باليمن

الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في «اعادة الأمل» باليمن
ابوظبى(صدى):

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد حسن عبدالله محمد البشر أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية ” إعادة الأمل ” مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأعربت القيادة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد ،سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24713 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يرحمه برحمته الواسعه ، ويلهم اهله الصبر والسلزان .. آمين .

[ عدد التعليقات: 24713 ] نشر منذ 14 دقيقة

تصحيح : ويلهم اهله الصبر والسلوان .. آمين .

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