الحكم بالسجن على أحد عناصر «داعش» في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن أحد عناصر تنظيم ” داعش ” الإرهابي لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بالانتماء للتنظيم والتخطيط لهجمات إرهابية.

اعتقل المدان ويدعى سمة الله (34 عاما)، في أكتوبر الماضي بمنزله في كارديف عاصمة إقليم ويلز البريطاني، وعثرت الشرطة لديه على معلومات عن كيفية صنع المتفجرات وتفادي الوقوع بأيدي أجهزة الأمن، كان قد خبأها في أجهزة حفظ بيانات مصنوعة على شكل أزرار قميص معدنية .

ووصف مسؤولو الأمن، سمة الله بأنه شخص ” في غاية الخطورة ” ، وقد أقر بارتباطه بتنظيم داعش وانخراطه في أعمال تدريب إرهابيين والتحضير لهجمات إرهابية.