الدنمارك تحظر دخول «العريفي» و«العودة» إلى أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، حظر 6 من الدعاة ورجال الدين من الدخول إلى أراضيها لمدة عامين بينهم اثنان من مشاهير الدعاة في السعودية، هما محمد العريفي، سلمان العودة.

كما ضمت القائمة الأمريكى كمال المكي، ومحمد راتب عبد الله النابلسي ” سوري ” يعيش في الأردن، ورجل الدين المسلم بلال فيليبس، الذي يحمل جواز سفر كندي، والداعية المسيحي تيري ديل جونز.

وتعقيبا على قائمة الحظر، صرحت وزيرة الهجرة الدنماركية أنغر ستويبرج، بأن ” حكومة بلادها لا ترحب بهؤلاء الرجال، لممارساتهم المعادية المجتمع الدنماركي ” ، وفق زعمها.