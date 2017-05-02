مدير الخطوط السعودية: توفير كراسي متحركة للمسنين بمطار الملك عبد العزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن توفير كراسي متحركة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

تأتي هذه الخدمة استكمالا للتحديثات إلى جانب تأهيل فريق متخصص لتقديم هذه الخدمة .

وتفقد الجاسر المنصة الخاصة بخدمة العسكريين الجنود المرابطين على الحد الجنوبي ومواقع الخدمة في صالتي الوصول والمغادرة للرحلات الداخلية والدولي .

وشاهد الجاسر الطائرة السابعة من طراز بوينج (B777-300ER) المزودة بالأجنحة المميزة للدرجة الأولى التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء الجمعة الماضي، التي تعد أحدث الطائرات في أسطول السعودية.