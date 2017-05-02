اعتقال مواطن ذو أصول صومالية في هولندا - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مواطن ذو أصول صومالية، للاشتباه في صلته بمنظمة إرهابية في الصومال.

وأوضح المكتب – في بيان نقلته شبكة ” إيه بي سي ” الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المشتبه فيه البالغ من العمر 22 عاما اعتقل يوم الأربعاء الماضي في مدينة (سينت اودنرود) الجنوبية، وذلك استنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات العامة والأمن في هولندا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الادعاء العام ويم ديى بروين، إنه من المقرر أن يمثل المشتبه فيه أمام قاضي التحقيق غدا الأربعاء، في مدينة روتردام، فيما يأمل الادعاء في تمديد فترة اعتقاله لحين الانتهاء من التحقيقات.