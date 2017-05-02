مناورات روسية على اعتراض صواريخ «توما هوك» - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن الناطق باسم قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي فلاديمير ماتفييف، أن مناورات تشارك فيها طائرات (ميج ــ 31) تجرى لتدريب الطيارين الروس على التحليق فوق المناطق والتضاريس غير المعروفة بالنسبة لهم واعتراض الصواريخ المجنحة للعدو المفترض وإسقاطها.

وقال ماتفييف – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إلى أن سربا من مقاتلات ” ميج-31 ” قطع 3,5 ألف كم من إقليم كامتشاتكا إلى إقليم ما وراء البيكال شرق روسيا للمشاركة في هذه المناورات.

يُذكر أن مقاتلات (ميج-31) تنتمي لطائرات الجيل الرابع وهي مخصصة لاعتراض الصواريخ المجنحة ، بما فيها ” توماهوك ” الأمريكية والأقمار الاصطناعية التي تُحلق على مدارات متدنية.