استشاري اجتماعي يكشف العلاقة بين العنف الأسري و الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال استشاري العلاقات الأسرية خالد سندي أن النظريات والدراسات العلمية تؤكد وجود علاقة بين وجود العنف الأسري من جهة و وجود إرهابيين وملحدين.

وأوضح سندي : أنه لا توجد دراسات للأسباب الحقيقية التي أنتجت الإرهاب، قد يكون أحد الأسباب أن الإرهابيين عندما كانوا صغارًا نشأوا على العنف، وأن أي شخص يعارض أفكاره أن يضربه، ويعتدي عليه، وبالتالي الضرب والاعتداء ثقافة عند الإرهابيين، وفق المدينة.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية «المودة» للتنمية الأسرية بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس بعنوان «دور الإرشاد الأسري في الحماية من العنف» بجدة.