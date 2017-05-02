" مشروب " يٌعزز علاقتك الحميمة والهرومونات الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

كوب واحد صباحاً ومساءً يجدد شبابك ويجعلك أكثر قدرة على النوم والاسترخاء… ليس هذا فقط كل فوائد البردقوش.

أكد الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية العلاجية أن البردقوش له علاقة بآلية الاتزان الهرموني داخل الجسم بمعنى أنه يعمل على توازن الهرمونات الجنسية لدى السيدات، كما يعمل على توازن الهرمونات الذي تفرزه الغدد الجاركلوية المسئول عن تنظيم ضغط الدم.

يساعد تناول البردقوش على توازن الهرمونات الجنسية عند المرأة وتنظيم الدورة الشهرية وتخفيض ضغط الدم وعلاج الصداع والزكام وتقوية وظائف الكبد، كما أن له فوائده مؤكدة للرجال والنساء معاً.

وبالتالي يساعد على تخليص الجسم من الماء الزائد، يعمل كمولد للهرومونات وتحقيق التوازن الهرموني وتنظيم الدورة الشهرية وتنظيم ضغط الدم عند الرجال والسيدات.

عن الفوائد الأخرى للبردقوش زيادة قدرة الكبد على إنتاج مضادات السموم لتأثيره الإيجابي على خلايا المناعة، كما يعد مضاداً للبكتريا والعفونة.